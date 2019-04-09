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«Дякуємо за виховання сина»: у Львові командири передали подяки солдатським родинам!
|Суспільство | 09-04-2019, 13:56
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Сьогодні у Львові військовослужбовці-строковики, які відслужили встановлений термін у лавах підрозділів Західного територіального управління Військової служби правопорядку ЗС України, в урочистій обстановці були звільнені в запас.
Перед тим, як строковики вирушать додому, командир військової частини полковник Микола Бобик, під час шикування особового складу вручив військовим правоохоронцям грамоти за бездоганне виконання військового обов’язку. А також, передав письмові подяки батькам солдатів за виховання справжніх патріотів України!
Офіцер зазначив, що у разі бажання хлопців в подальшому проходити військову службу за контрактом, двері військової частини для них завжди відкриті і колектив із радістю знову прийме їх до своїх лав.
На завершення, він побажав звільненим зі служби солдатам усіх гараздів в подальшому житті, завжди залишатися чесними, порядними людьми та з користю використовувати навички отримані під час проходження військової служби.
Володимир Скоростецький,
Відділення спеціальних кореспондентів
Інформаційного агентства МО України (м. Львів)
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