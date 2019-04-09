За наслідками I кварталу 2019 року великі платники Заходу сплатили 1,3 мільярди гривень ЄСВ та 312 мільйонів гривень ПДФО Суспільство | 09-04-2019, 16:53 0 58





У Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за І квартал 2019 року. З початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ДФС, надійшло 1,3 мільярди гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 159 мільйонів більше ніж очікувалось. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 393 мільйони гривень.

Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. За три місяці 2019 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 312 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 234 мільйони гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевого бюджету Львова, а 78 мільйон гривень (25%) – надійшло до державного бюджету. Так, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, платниками Львівського управління Офісу ВПП ДФС сплачено на 126 мільйонів гривень ПДФО більше.







