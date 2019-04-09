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654 суб’єкти господарювання Львівщини, які не мали найманих працівників, повідомили про прийняття 1409 осіб на роботу протягом березня 2019 року
|Суспільство | 09-04-2019, 16:53
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Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 року № 649-р ,,Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення” одночасно з контрольно-перевірковими заходами, також проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо необхідності дотримання вимог трудового законодавства відповідно до Кодексу законів про працю України.
Протягом березня 2019 року за результатами роз’яснювальної роботи до Головного управління ДФС у Львівській області 654 суб’єкти господарювання, які не мали найманих працівників, подали повідомлення про прийняття на роботу 1409 осіб.
Головне управління ДФС у Львівській області рекомендує роботодавцям, які використовують найману працю без належного оформлення трудових відносин, забезпечити виконання вимог трудового законодавства відповідно до Кодексу законів про працю України.
Також слід звернути увагу, що обов’язковою умовою правильного оформлення новоприйнятого найманого працівника є вчасне повідомлення про їх прийняття органу ДФС. Форма такого повідомлення затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413.
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