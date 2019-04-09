З 1 січня 2019 року підвищилась відповідальністі за нелегальні трудові відносини Суспільство | 09-04-2019, 18:39 0 48

Днями в Галицькій райадміністрації відбулось засідання робочої групи з легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення із платниками податків в якій прийняв участь заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області Мочерад Ігор Михайлович.

На засідання були запрошені представники підприємств, організацій, установ та фізичні особи-підприємці району, найманим працівникам яких у лютому місяці 2019 року було нараховано заробітну плату нижче мінімального розміру.

З суб’єктами господарювання проведено роз’яснювальну роботу, рекомендовано не допускати встановлення необґрунтованого неповного робочого дня або тижня, належним чином оформити трудові відносини з найманими працівниками, дотримуватись чинного трудового законодавства, особливо в частині оплати праці.

Так, відповідно до законодавства, юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу, у таких випадках:

- при фактичному допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлені працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та при виплаті заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

- недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

- порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

- недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України „Про військовий обов’язок і військову службу”, „Про альтернативну (невійськову) службу”, „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Підсумовуючи зустріч, посадовець наголосив, що нелегальна трудова діяльність – це відповідальність перед законом як роботодавця, так і працівника. За порушення трудового законодавства у 2019 році роботодавцям загрожують чималі штрафи, а саме, за одного неоформленого працівника - штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат - 125190 гривень.

Крім того, Ігор Мочерад нагадав про кампанію декларування доходів, одержаних громадянами протягом 2018 року. Зокрема, розповів присутнім про види доходів, які підлягають декларуванню та оподаткуванню, способи подання декларацій та терміни сплати задекларованих податкових зобов’язань.

Засідання районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Днями в Сихівській райдержадміністрації відбулось засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення за участю заступника начальника управління - начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області Мочерада Ігора Михайловича.

На засідання були запрошені представники підприємств, організацій, установ та фізичні особи-підприємці району, найманим працівникам яких у лютому місяці 2019 року було нараховано заробітну плату нижче мінімального розміру.

Платники податків надали пояснення щодо причин виплати заробітної плати найманим працівникам в розмірі менше мінімального, розповіли про вжиті заходи щодо її підвищення.

Під час засідання суб’єктам господарювання наголосили про необхідність легалізації трудових відносин з найманими працівниками, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці. Нагадали що з 01 січня 2019 року мінімальна зарплата – 4173 гривні.

Звернули увагу про ризики використання нелегальної праці і виплати зарплати в «конвертах». За порушення трудового законодавства у 2019 році роботодавцям загрожують чималі штрафи, а саме, за одного неоформленого працівника - штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат - 125190 гривень.

Крім того, Ігор Мочерад нагадав про кампанію декларування доходів, одержаних громадянами протягом 2018 року. Зокрема, розповів присутнім про види доходів, які підлягають декларуванню та оподаткуванню, способи подання декларацій та терміни сплати задекларованих податкових зобов’язань. Право на отримання податкової знижки.

У Галицькому управлінні ГУ ДФС у Львівській області відбулось чергове засідання комісії щодо детінізації заробітної плати

На черговому засіданні робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, нещодавно проведеному у Галицькому управлінні ГУ ДФС у Львівській області, проведено заслуховування керівників «підприємств-мінімізаторів» району, у яких середня заробітна плата у лютому 2019 року склала менше, ніж у відповідній галузі економічної діяльності. Зустріч проводилась з метою встановлення проблемних питань функціонування таких суб'єктів господарювання та їхнього врегулювання і вирішення.

Зустріч проведено за участю керівництва Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області, Галицької Районної адміністрації, управління праці та соціального захисту населення Львівської міської ради.

Питання детінізації та легалізації заробітної плати є актуальним, адже від розміру отриманої зарплати залежить рівень соціального захисту людини. Тому роботодавцям рекомендувалось підняти заробітну плату найманим працівникам, дотримуючись міжпосадових і міжкваліфікаційних вимог в оплаті праці. Рекомендовано не допускати встановлення необґрунтованого неповного робочого дня або тижня, належним чином оформити трудові відносини з найманими працівниками, дотримуватись чинного трудового законодавства, особливо в частині оплати праці.

Крім того, Ігор Мочерад нагадав про кампанію декларування доходів, одержаних громадянами протягом 2018 року. Зокрема, розповів присутнім про види доходів, які підлягають декларуванню та оподаткуванню, способи подання декларацій та терміни сплати задекларованих податкових зобов’язань.

Заслужений артист України задекларував свої доходи

Днями до кампанії декларування доходів, отриманих у 2018 році, долучився Зеновій Гучок – відомий львівський співак та композитор, Заслужений артист України. Пан Зеновій приймає участь у заходах, присвячених декларуванню доходів, виявляє активну громадянську позицію.

Пан Зеновій вважає, що всі ми, громадяни своєї держави, маємо певні обов’язки перед нею, несемо відповідальність за її добробут і стабільність. Кожна людина повинна пам’ятати, що саме на податках тримається соціальна сфера. Дотримання громадянами своїх конституційних обов’язків з декларування доходів є свідченням високого рівня податкової культури і поваги до своєї країни. А повага до країни - це необхідний атрибут цивілізованого суспільства. Особливо це відчувається, коли на міжнародних виступах представляєш свою країну. Тому, сумлінність кожного громадянина, зокрема, у сплаті податків, покращить рівень життя громадян та забезпечить не тільки економічне зростання, але і розвиток культури, спорту, утримання музичних шкіл, де виховуються майбутні артисти.

Зеновій Гучок висловив подяку податківцям за кваліфіковану допомогу при заповненні декларації та закликав усіх громадян які зобов’язані подати декларацію.

Податківці подякували артистові за те, що своїм прикладом демонструє мешканцям нашого міста свідому позицію щодо обов`язків перед державою.

Нагадуємо, що декларація про майновий стан і доходи подається громадянами до 1 травня 2019 року до податкової інспекції за місцем реєстрації платника податку.

Завітавши до Центру обслуговування платників можна прозвітувати про отримані доходи у минулому році. При виникненні будь-яких питань щодо заповнення декларацій про майновий стан і доходи, працівники ЦОП завжди нададуть кваліфіковану допомогу

З початку 2019 року до Державного бюджету надійшло майже 231862,6 тис. гривень податку на додану вартість від платників Галицького управління

Суб’єкти господарювання у січні - березні 2019 року, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДФС у Львівській області, сплатили до Державного бюджету 231862,6 тис. грн. податку на додану вартість. Відшкодовано 85111,8 тис.грн. ПДВ на розрахункові рахунки платників.

За березень 2019 року платники податків Галицького управління сплатили до Державного бюджету 75145,3 тис.грн. податку на додану вартість.

7048 адміністративних послуг отримали з початку 2019 року платники податків Галицького управління

З початку 2019 року Центрами обслуговування платників Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області надано 7048 адміністративних послуг, а саме:

- 1943 видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;

- 657 видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;

- 861 реєстрація платника єдиного податку;

- 1077 надання витягу з реєстру платників єдиного податку;

- 429 реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку;

- 511 видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДФС;

- 1088 реєстрація книг обліку розрахункових операцій;

- 186 реєстрація розрахункових книжок.

Для оперативного розв`язання проблемних питань, що виникають у платників податків та громадян, працює приймальня громадян. Прийом громадян проводиться відповідно до графіка.

За рахунок заходів щодо погашення податкового боргу у Галицькому управлінні до Зведеного бюджету надійшло 4665,7 тис.гривень

Галицьким управлінням ГУ ДФС у Львівській області протягом січня - березень 2019 року вжито заходи з погашення податкового боргу. За результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Зведеного бюджету в сумі - 4665,7 тис.грн., в т.ч. до державного - 2155,4 тис.гривень.

5144,0 тис.гривень акцизного податку надійшло від платників Галицького управління до Місцевого бюджету

Протягом січня - березня 2019 року платники податків Галицького управлління, які реалізовують підакцизну продукцію, перерахували до Місцевого бюджету 14574,6 тис. гривень акцизного податку. За березень 2019 року платники податків сплатили до Місцевого бюджету 5144,0 тис.грн. акцизного податку.

