На підтримку армії перераховано 44839,2 тис.гривень військового збору платниками податків Галицького управління Суспільство | 09-04-2019, 18:40 0 48

Протягом січня - березня 2019 року платники податків Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області сплатили до Державного бюджету 44839,2 тис.грн. військового збору. За березень 2019 року платники податків сплатили до Державного бюджету 16077,3 тис.грн. військового збору.

Це свідчить про високу відповідальність і сумлінність платників податків, які зобов’язані перераховувати з доходів фізичних осіб 1,5% військового збору на потреби армії, для підтримки обороноздатності держави та встановлення миру. Нагадуємо, що усі доходи громадян, з яких сплачується ПДФО, підлягають оподаткуванню військовим збором. Платниками збору також є фізичні особи - підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування.

Платники платників Галицького управління за січень - березень 2019 року до Місцевого бюджету сплатили 102423,8 тис.гривень єдиного податку

За січень - березень 2019 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДФС у Львівській області сплатили до Місцевого бюджету 102423,8 тис.грн. єдиного податку. За березень 2019 року платники податків сплатили до Місцевого бюджету 9257,9 тис.грн. єдиного податку.

100360,9 тис.гривень сплатили до Зведеного бюджету податку на прибуток підприємств платники податків Галицького управління

З початку 2019 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДФС у Львівській області, сплатили до Зведеного бюджету 100360,9 тис.грн. податку на прибуток підприємств. За березень 2019 року платники податків сплатили до Зведеного бюджету 76302,9 тис.грн. податку на прибуток.

Платники податків Галицького управління сплатили з початку року майже 591730,5 тис.грн. тис.гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Платники податків Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області сплатили за січень - березень 2019 року майже 591730,5 тис.грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Галицьке управління ГУ ДФС у Львівській області інформує платників податків, що відповідно до Закону України від 23 листопада 2018 року №2629-VIII „Про Державний бюджет України на 2019 рік” (далі - Закон), який набрав чинності з 1 січня 2019 року, розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму змінені. Відповідно, ці показники вплинули на оподаткування.

У Законі вказано:

- мінімальна заробітна плата: у місячному розмірі з 1 січня складає 4173 гривні, у погодинному розмірі з 1 січня - 25,13 гривні;

- прожитковий мінімум на одну особу в місяць у 2019 році з 1 січня становитиме 1853, з 1 липня - 1936, з 1 грудня - 2027 гривень;

- мінімальна сума ЄСВ з 1 січня - 918,06 грн. (4173 х 22 %);

Отже, мінімальна сума єдиного внеску у розрахунку на квартал у 2019 році становить 2754,18 грн. (918,06 грн. х 3 місяці).

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску на 2019 рік становить з 1 січня 2019 року - 62595,00 грн. (4173 х 15).

Нагадаємо, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Не сплачують за себе ЄСВ підприємці (незалежно від системи оподаткування), які належать до осіб з інвалідністю, отримують пенсію за віком або досягли віку, визначеного ст.26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та отримують відповідно до Закону пенсію або соціальну допомогу.

Від платників Галицького управління з початку 2019 року до Місцевого бюджету надійшло 269055,7 тис.гривень податку на доходи фізичних осіб

З початку 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДФС у Львівській області, сплатили до Місцевого бюджету 416170,2 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб. За березень 2019 року платники податків сплатили до Місцевого бюджету 147114,5 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.

З початку року до Місцевого бюджету надійшло 11024,4 тис.гривень податку на нерухоме майно від платники податків Галицького управління

Платники податків, які перебувають на обліку в Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області, за січень - березень 2019 року сплатили до Місцевого бюджету 11024,4 тис.грн. податку на нерухоме майно. За березень 2019 року платники податків сплатили до Місцевого бюджету 2026,4 тис.грн. податку на нерухоме майно.

