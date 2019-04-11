ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, без втрат Суспільство | 10-04-2019, 08:23 0 102 Минулої доби бойовики 13 разів обстріляли позиції підрозділів ОС, 7 разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння з витратою 31 міни калібру 120 та 82 мм. Втрат серед українських військових немає.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 10 квітня.



"Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - наголосили у штабі.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції українських військ 9 разів: з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП та станкових протитанкових гранатометів - поблизу села Павлопіль; з мінометів калібру 120 мм - поблизу селища Піски.



Із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів - поблизу населеного пункту Широкине; двічі із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів - в районі населеного пункту Гнутове; двічі із гранатометів різних систем та стрілецької зброї - в районі населеного пункту Авдіївка.



Із станкових протитанкових гранатометів - в районі селища міського типу Верхньоторецьке; з ручних протитанкових гранатометів - в районі населеного пункту Гнутове.



"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції наших військ 4 рази: із мінометів калібрів 120 і 82 мм – в районі населеного пункту Катеринівка; із мінометів калібру 120 мм - в районі населеного пункту Новоолександрівка.



Двічі з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї - в районі села Золоте-4", - заявили у прес-центрі.



За даними розвідки, 9 квітня одного окупанта було знищено, чотирьох - поранено.



"Від початку поточної доби ворог обстріляв з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів наших захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у районі населеного пункту Піски.



Втрат серед особового складу немає", - йдеться у звіті.