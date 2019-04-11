Артснаряди, які виявили у Брюховичах, вилучено та знищено Суспільство | 10-04-2019, 10:06 0 95 Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 9 квітня о 09.11 год надійшло повідомлення, що в смт. Брюховичі на вул. Арктичній, 6, під час прогулянки в лісі на 70 м від житлових будинків, виявлено 2 артилерійські снаряди — 105 мм та 152 мм, часів Другої світової війни.



О 19.30 год піротехнічною групою 2-го СЦШР ДСНС України боєприпаси вилучено та знищено встановленим порядком.