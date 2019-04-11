ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ У ГРОМАДЯНИНА УГОРЩИНИ ХОЛОДНУ ЗБРОЮ Суспільство | 10-04-2019, 10:09 0 80



Ніж з ознаками холодної зброї виявили учора в пункті пропуску «Вилок» прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками ДФС.

Незаконно провезти через кордон холодну зброю, намагався 47-річний громадянин Угорщини. Чоловік прибув у пункт пропуску мікроавтобусом марки «Форд». Під час поглибленого огляду автівки іноземця, у кармані для дрібних речей, розташованому у передніх дверях, правоохоронці виявили ніж загальною довжиною 30 см.

За фактом виявлення ножа, що має ознаки холодної зброї, митниками було складено протокол. Ніж в іноземця вилучили встановленим порядком.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

