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ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ У ГРОМАДЯНИНА УГОРЩИНИ ХОЛОДНУ ЗБРОЮ
|Суспільство | 10-04-2019, 10:09
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Ніж з ознаками холодної зброї виявили учора в пункті пропуску «Вилок» прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками ДФС.
Незаконно провезти через кордон холодну зброю, намагався 47-річний громадянин Угорщини. Чоловік прибув у пункт пропуску мікроавтобусом марки «Форд». Під час поглибленого огляду автівки іноземця, у кармані для дрібних речей, розташованому у передніх дверях, правоохоронці виявили ніж загальною довжиною 30 см.
За фактом виявлення ножа, що має ознаки холодної зброї, митниками було складено протокол. Ніж в іноземця вилучили встановленим порядком.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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