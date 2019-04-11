НА БЕРЕЗІ ТИСИ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ «ВОДОЛАЗА» Суспільство | 10-04-2019, 10:15 0 76



17-річного юнака затримали сьогодні близько 3-ї години ночі прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону. Під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону, який проходить річкою Тиса, на береговій відмілині наряд помітив невідому особу.

Проігнорувавши законні вимоги прикордонного наряду, зловмисник спробував втекти. З метою припинення правопорушення військовослужбовцями було здійснено попереджувальний постріл, після чого, одягненого у гідрокостюм правопорушника за 20 метрів від кордону затримали.

Для з’ясування всіх обставин правопорушення, а також складання адмінппротоколу за ч.1 ст.204-1 КУпАП, затриманого доставлено до прикордонного підрозділу. Матеріали справи передано до суду.

Варто зазначити, що наразі температура води у річках залишається низькою, а рівень води у Тисі все ще досить високий, до того ж течія - бурхлива та стрімка. Нехтуючи здоров’ям та життям людей, організатори тютюнової контрабанди продовжують наражати їх на серйозну небезпеку заради власної наживи.



Прес - служба Мукачівського прикордонного загону



