На «Краковці» правоохоронці затримали латвійця, якого за крадіжку розшукували компетентні органи Латвії Суспільство | 10-04-2019, 11:57 0 260

На 32-річного латвійця в пункті пропуску «Краковець» спрацювала база даних Інтерполу за статусом «Розшукується», коли той 6 квітня цього року, проходив прикордонний контроль.



З’ясувалось, що чоловіка розшукують з метою арешту Латвійські правоохоронці.



Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.175 (крадіжка) КК Латвійської Республіки.



Зловмисника затримано в порядку ст.ст.208, 582 КПК України.



На даний час ухвалою слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області, за клопотанням Городоцької місцевої прокуратури, до правопорушника застосовано тимчасовий арешт строком на 30 діб.



Після надходження запиту про видачу іноземця, прокуратура Львівської області розпочне процедуру екстрадиції.







Прес-служба прокуратури Львівської області