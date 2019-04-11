На Закарпатті збільшується кількість оформлень роботодавцями праці найманих осіб Суспільство | 10-04-2019, 12:00 0 73

Запроваджені органами ДФС заходи з детінізації відносин у сфері зайнятості населення та посилення роз’яснювальної роботи сприяє оформленню роботодавцями трудових відносин з найманими працівниками.

Так, протягом січня-березня 2019 року роботодавці легалізували працю 189 найманих осіб.

Тільки у березні офіційно працевлаштовано 134 осіб.

Зокрема, зафіксовано найбільшу кількість легалізованих працівників у таких сферах:

- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами – 93 осіб;

- будівництво житлових і нежитлових будівель – 8 осіб;

- перевезення вантажів – 33 осіб.

Результатом легалізації стали додаткові надходження до бюджету. У першому кварталі 2019 року за рахунок офіційного працевлаштування 189 осіб додатково перераховано майже 314 тис. грн. Зокрема, податку на доходи фізичних осіб 136,1 тис. грн, ЄСВ – 166,3 тис. грн, військового збору – 11,3 тис. грн.

У Головному управлінні ДФС у Закарпатській області переконані, що легальне працевлаштування – гарантія безпечної праці та соціальний захист. Фахівці фіскальної служби звертаються до найманих робітників та роботодавців з проханням узаконювати свої відносини, адже порушення норм закону і неофіційне працевлаштування тягне за собою, крім усього іншого, значні фінансові санкції та штрафи.

ДФС у Закарпатській області

