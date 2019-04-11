У подвійній стелі автомобіля митники знайшли майже 18,2 тис. пачок сигарет Суспільство | 10-04-2019, 12:01 0 79

Сьогодні, 10 квітня 2019 року, працівники Львівської митниці викрили спробу незаконного переміщення 18180 пачок сигарет. Тютюнові вироби різних марок були заховані у подвійний дах автомобіля. Серед них сигарети марок: Marlboro Red (14750 пачок), Marlboro Gold (2300 пачок), Parliament Night Blue (240), Kent 8 (890) орієнтовною вартістю майже 760000 гривень.

Так, громадянин України, мешканець Чернівецької області прямував до Республіки Польщі через митний пост «Краковець – Корчова» автомобілем марки «Renault-Master» обравши смугу руху «червоний коридор». До митного оформлення він подав декларацію, в якій заявив про відсутність будь-яких товарів, які обмежені, або заборонені для переміщення. Однак під час митного контролю виникла підозра щодо наявності в автомобілі товарів, що переміщуються з приховуванням від митного контролю.

Автомобіль було скеровано в бокс поглибленого огляду транспортних засобів та товарів. Там під час спільного митно-прикордонного контролю транспортного засобу виявлено у спеціально виготовленій ніші приховані сигарети.

Так, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

За цим фактом складено протокол. Сигарети та автомобіль вилучено. Справу скерують до суду.



