У Львові військові реабілітологи повернули до життя понад 1200 поранених Суспільство | 10-04-2019, 13:44 0 130

У рамках ювілейного, 25 львівського медичного форуму власними напрацюваннями із цивільними колегами поділились лікарі-ерготерапевти Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

Площадкою для оприлюднення результатів декілька річної роботи військових медиків стала науково-практична конференція «Сучасні аспекти фізичної та реабілітаційної медицини» .

Специфіка військово-лікувальної установи у Львові – робота із пораненими бійцями АТО/ООС з наслідками травм та захворювань нервової системи, опорно-рухового апарату, внутрішніх органів. Для цього в 2017 році на базі ВМКЦ ЗР було створено відділення відновлювального лікування.

Сьогодні перед цивільними колегами я порушила питання відновлювального лікування осіб, які перенесли травму спинного мозку. Під час бойових дій на Сході України наші бійці, на жаль, отримують травми та поранення, що призводять до важких наслідків. Що призводять до повної чи часткової втрати здатності пересуватись, інших обмежень тощо, – говорить лікар-ерготерапевт молодший сержант медичної служби Юлія Амеліна. – Втім, ми застосовуємо сучасні методики лікування та реабілітації, які дозволяють принаймні частково відновити втрачені функції. Фізично та психологічно пристосувати важкопоранених пацієнтів до подальшого життя. Ми навчались у закордонних колег. Зокрема, переймали досвід ЗС США, де цим питанням присвячено дуже багато. Маємо вже й власні методики і напрацювання, якими хочемо поділитись з українськими та закордонними колегами.

Також, у рамках медичного форуму начальник ВМКЦ ЗР полковник медичної служби Іван Гайда, начальник відділення відновлювального лікування лікар-невролог першої категорії Ростислав Данилков, фізичний терапевт Василь Чернявський, ерготерапевт Оксана Білинська детально за різними напрямками ознайомили учасників із організацією лікувального процесу у військово-медичній установі.

Додамо, що у відділенні відновлювального лікування ВМКЦ ЗР пройшли лікування та реабілітацію понад 1200 пацієнтів.

Довідково: Львівський медичний форум – найбільша подія Західної України, куди з’їжджаються вчені, фахівці з різних галузей медицини, представники відомих фірм-виробників медичного обладнання, інструменту медичного призначення та фармацевтичних препаратів з усієї України та представництв з-за кордону. Мета виставки та форуму – привернути увагу фахівців широкого загалу до важливості проблеми здоров’я, розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики сімейної медицини; продемонструвати сучасне медичне обладнання; сформувати комплексне уявлення про сучасні методи діагностики та профілактики захворювань; представити інноваційні розробки; налагодити партнерські відносини та поділитися досвідом з фахівцями з питань розвитку медичної галузі та передати досвід та навички майбутнім спеціалістам в галузі медицини.



Володимир Скоростецький,

Відділення спеціальних кореспондентів

Інформаційного агентства МО України (м. Львів)

