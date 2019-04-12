!!!У прокуратурі Львівської області в режимі Skype здійснить прийом громадян заступник прокурора АР Крим!!! Суспільство | 11-04-2019, 11:58 0 58







16 квітня з 14:00 до 17:00 год, у приміщенні прокуратури Львівської області (м.Львів, проспект Шевченка, 17/19) у режимі Skype заступник прокурора Автономної Республіки Крим Коцура Анатолій Васильович здійснюватиме прийом громадян, які переселились з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.



Вказаний прийом громадян проводитиметься відповідно до ст.22 Закону України «Про звернення громадян», зокрема, з метою виявлення порушень конституційних прав і свобод громадян України – вимушених переселенців з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя, встановлення фактів серйозних порушень міжнародного гуманітарного права та грубих порушень прав людини.



Попередній запис не є обов’язковим.







Довідки за телефоном: (044) 596 73 57.







Прес-служба прокуратури Львівської області



