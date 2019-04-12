Нагадує про податкову соціальну пільгу Суспільство | 11-04-2019, 12:00 0 82

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що платник податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги (далі - ПСП) (п.п.169.1 ст.169 Податкового кодексу (далі - ПКУ)).

Згідно із п.п.14.1.48 п.14.1 ст.14 ПКУ заробітна плата - основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику ПДФО у зв’язку з відносинами трудового найму.

З урахуванням того, що сума виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні) розглядається як заробітна плата платника ПДФО, то у разі її не перевищення граничного розміру загального місячного оподаткованого доходу від одного працедавця у вигляді заробітної плати, який передбачений нормами п.п.169.4.1 п.169.4 ст.169 ПКУ, найманий працівник має право на ПСП.

Отримання податкової знижки на навчання

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до Закону України від 03 липня 2018 року № 2477-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України» внесено зміни до п.п.166.3.3. ст.166 Податкового кодексу України, згідно з якими платник податку має право включати до податкової знижки у зменшення витрачені кошти на оплату навчання в дошкільних, позашкільних закладах, закладах загальної середньої освіти професійної (професійно - технічної) та вищої освіти, сплачені платником податку та/або членом його сім’ї першого ступеня споріднення.

Оформити податкову знижку може сам студент (якщо він має офіційний заробіток з якого сплачує податки) або його член сім’ї першого ступеня спорідненості (мати, батько, дружина/чоловік).

Документи для отримання компенсації за цей період слід подати до 31 грудня 2019 року.

Для отримання податкової знижки за освітні послуги з закладом освіти має бути укладений договір, де зазначено хто надає послуги, їх отримувач, вартість таких послуг, строк надання та оплата підтверджена платіжними та розрахунковими документами. Підтвердити витрати потрі6но фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача).

Кампанія декларування: адміністративна відповідальність фізичних осіб

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що триває кампанія декларування доходів, отриманих громадянами у 2018 році.

Статтею 164¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-Х із змінами та доповненнями (далі - КУаП) передбачено, що неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про майновий стан і доходи (далі – декларація про доходи) чи включення до такої декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку,

- тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою ст.164¹ КУаП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення,

- тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ця відповідальність не розповсюджується на випадки добровільного подання декларації (у т.ч. при реалізації права на податкову знижку).

Слід зазначити, що п.5 підрозділу 1 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі - ПКУ) визначено, якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума у розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної п.п.169.1.1 п.169.1 ст.169 розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ для відповідного року.

Звертаємо увагу, що кінцевий строк подачі декларації про доходи громадянами, які отримали доходи у 2018 році, - 02.05.2019.

Пільга зі сплати земельного податку: що потрібно знати?

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що облік фізичних осіб – платників плати за землю і нарахування податку проводяться щорічно, за місцем знаходження земельної ділянки – у 2019 році не пізніше 26 квітня.

Законодавчо визначено, що від сплати земельного податку звільняються: інваліди першої і другої групи; фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

З 1 січня 2019 року звільнення від сплати податку, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм. А саме: для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари; для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара; для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара; для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара; для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Якщо фізична особа, визначена у п.281. 1 ст.281 Кодексу, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання і загальна площа таких земельних ділянок перевищує граничні норми відведення, то така особа до 26 квітня поточного року подає письмову заяву у довільній формі та копію документів, що посвідчують право такої особи на пільгу, (паспорт, пенсійне посвідчення, посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», посвідчення «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи», посвідчення «Учасник бойових дій», посвідчення «Інваліда війни, (першої і другої групи)», посвідчення «Учасник війни», посвідчення «Члена сім’ї загиблого» тощо) до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання (зміну) земельних ділянок для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватись до обраних земельних ділянок з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано заяву.

Тобто якщо у встановлений термін така фізична особа не подала до контролюючого органу відповідну заяву, то у поточному році будуть оподатковуватись усі земельні ділянки, які є у власності, крім земельної ділянки, на яку подано заяву у попередніх роках.

Якщо заява подана після 1 травня поточного року, то пільга починає застосовуватись до обраних земельних ділянок з наступного податкового (базового) періоду.

Землевласники та землекористувачі до 1 липня поточного року отримають податкове повідомлення-рішення про суму нарахованого податку. Вказані суми необхідно сплатити впродовж 60 днів. Тобто, кінцевий термін сплати податку за 2019 рік землевласниками та землекористувачами – 29 серпня 2019 року.

