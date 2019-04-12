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Коли фізичній особі-підприємцю на загальній системі оподаткування слід сплачувати авансові платежі

Суспільство | 11-04-2019, 15:47Коментарів: 0 0 Переглядів: 121 121    

Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що фізична особа - підприємець самостійно розраховує авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу та сплачує до 20 числа місяця, що настає за кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня).
Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується. Якщо результатом розрахунку авансового платежу за відповідний календарний квартал є від’ємне значення, то авансовий платіж за такий період не сплачується.
З більш детальним роз’ясненням можна ознайомитися на субсайті Територіальних органів ДФС у Львівській області за посиланням: http://lv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/
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