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Керівництво ДФС у Закарпатській області взяло участь у створенні дендропарку
|Суспільство | 11-04-2019, 17:51
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Сьогодні, 11 квітня, в урочищі Дубки неподалік Ужгорода заступник начальника ГУ ДФС у Закарпатській Юрій Сакалош та заступник начальника управління – начальник відділу стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном управління погашення боргу ГУ ДФС у Закарпатській області Вадим Беззаботнов взяли участь в закладені дендропарку та внесли свій внесок у заліснення українських Карпат.
Ініціювало акцію Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства. Захід пройшов в рамках Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу в твоїх руках».
За словами працівників органів ДФС, вони радо прийняли запрошення долучитись до висадження дерев та підтримання здорового довкілля. Адже ніхто не має сумнівів, що ліс – наше здорове та радісне майбутнє, неоціненне багатство, яке ми залишимо нашим нащадкам. А взяти участь у таких тематичних акціях – шанс докласти зусиль для примноження цього багатства, і це зовсім нескладно.
Забезпечували учасників події посадковим матеріалом та інвентарем лісівники державного підприємства «Ужгородський лісгосп».
ДФС у Закарпатській області
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