Керівництво ДФС у Закарпатській області взяло участь у створенні дендропарку Суспільство | 11-04-2019, 17:51 0 70



Сьогодні, 11 квітня, в урочищі Дубки неподалік Ужгорода заступник начальника ГУ ДФС у Закарпатській Юрій Сакалош та заступник начальника управління – начальник відділу стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном управління погашення боргу ГУ ДФС у Закарпатській області Вадим Беззаботнов взяли участь в закладені дендропарку та внесли свій внесок у заліснення українських Карпат.

Ініціювало акцію Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства. Захід пройшов в рамках Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу в твоїх руках».

За словами працівників органів ДФС, вони радо прийняли запрошення долучитись до висадження дерев та підтримання здорового довкілля. Адже ніхто не має сумнівів, що ліс – наше здорове та радісне майбутнє, неоціненне багатство, яке ми залишимо нашим нащадкам. А взяти участь у таких тематичних акціях – шанс докласти зусиль для примноження цього багатства, і це зовсім нескладно.

Забезпечували учасників події посадковим матеріалом та інвентарем лісівники державного підприємства «Ужгородський лісгосп».

ДФС у Закарпатській області

