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Наявність податкового боргу є підставою для зняття з реєстрації платником єдиного податку
|Суспільство | 11-04-2019, 17:53
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Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що якщо протягом двох кварталів платники єдиного податку мали податковий борг, то вони зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України.
Податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником у встановлений термін, та непогашеної нарахованої пені.
Дізнатися про наявність заборгованості фізична особа - підприємець може особисто звернувшись до органів ДФС за місцем реєстрації або скористатися сервісом «Електронний кабінет платника податків», «Розрахунки з бюджетом».
Для роботи з «Електронним кабінетом платника податків» необхідно мати ключі електронного цифрового підпису.
З більш детальним роз’ясненням можна ознайомитися на субсайті Територіальних органів ДФС у Львівській області за посиланням: http://lv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/
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