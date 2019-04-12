Непал відправить експедицію на Еверест, щоб прибрати сміття Суспільство | 12-04-2019, 08:17 0 88 Влада Непалу вирішила відправити спеціальну експедицію на Еверест, щоб прибрати сміття та забрати мертві тіла, які засмічують найвищу гору світу.



Про це повідомляє AFP.



"Десятки років комерційного альпінізму перетворили Еверест на найвище сміттєзвалище планети. Порожні пляшки та газові балончики, Флуоресцентні намети, поламане альпіністське спорядження, і навіть людські екскременти забруднюють маршрут до вершини гори", - йдеться у повідомленні.



"Ми пишаємося Еверестом, але нас звинувачують у тому, що ми не в змозі очистити його. Зараз ми об'єдналися, щоб очистити гору", - сказав Данду Гхіміре, керівник департаменту туризму Непалу.



Уряд об'єднав свої зусилля з альпіністськими асоціаціями, армією та місцевими організаціями, щоб координувати зусилля з очищення.



Команду з 14 членів відправлять ​​до базового табору альпіністів на Евересті після 25 квітня. Вони мають зібрати до 11 тонн сміття.



Вісім учасників піднімуться до табору 2 на висоті 6,400 метрів, а команди з трьох членів команди по черзі будуть підніматися до табору 4 на висоті 7,950 метрів, де вони проведуть 15 днів, збираючи сміття на засніжених схилах.



"Уряд уперше взяв на себе ініціативу по очищенню гори, але це не може бути зроблено всього за один рік. Ми повинні продовжувати це", - сказав Санта-Бір Шерпа, представник Непальської альпіністської асоціації.