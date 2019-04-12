|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Новий Рекорд України!
|Суспільство | 12-04-2019, 10:06
| 0 68
|
11 квітня представники Національного Реєстру Рекордів України зафіксували новий рекорд України - "Найбільший Герб України з кипарисовика горохоплідного"!!! Вперше в історії Сколівського району зафіксовано та присвоєно таке звання.Організатором цього рекорду є Національний природний парк "Сколівські Бескиди" (директор В. Бандерич).Герб створений з кипарисовика горохоплідного на території садиби Крушельницького лісництва працівниками НПП "Сколівські Бескиди". Ідея створення такого живого герба виникла ще у 2010 році.
НПП "Сколівські Бескиди"
https://lvivlis.gov.ua/news?id=3543
|
|