Новий Рекорд України! Суспільство | 12-04-2019, 10:06 0 68



11 квітня представники Національного Реєстру Рекордів України зафіксували новий рекорд України - "Найбільший Герб України з кипарисовика горохоплідного"!!! Вперше в історії Сколівського району зафіксовано та присвоєно таке звання.Організатором цього рекорду є Національний природний парк "Сколівські Бескиди" (директор В. Бандерич).Герб створений з кипарисовика горохоплідного на території садиби Крушельницького лісництва працівниками НПП "Сколівські Бескиди". Ідея створення такого живого герба виникла ще у 2010 році.

НПП "Сколівські Бескиди"



https://lvivlis.gov.ua/news?id=3543



