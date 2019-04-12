В КАНІСТРІ, В АКАМУЛЯТОРНІЙ БАТАРЕЇ ТА РІЧКОЮ. НА ЗАКАРПАТТІ ТЮТЮНОВІ КОНТРАБАНДИСТИ ТРИЧІ «ШТУРМУВАЛИ КОРДОН» Суспільство | 12-04-2019, 11:44 0 70

Три спроби тютюнової контрабанди припинили учора прикордонники Мукачівського загону на Закарпатті. На ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Ділове» військовослужбовці мобільної застави спільно зі своїми румунськими колегами, припинили спробу переміщення контрабандного тютюну річкою Тиса. Результатом успішно проведених спільних заходів українських та румунських правоохоронців, стало недопущення переміщення 6 пакунків з сигаретами та затримання двох громадян України у мокрих гідрокостюмах.

Затриманими виявились 22-річний мешканець с. Білин та 23-річний мешканець с. Кваси Рахівського району. На чоловіків складено протоколи про адмінправопорушення. Справу скеровано до суду.

Ще дві спроби тютюнової контрабанди виявили прикордонники спільно з митниками у пунктах пропуску на кордоні Угорщиною та Румунією.

Через пункт пропуску «Дзвінкове», в автомобілі «Фольксваген», потай від правоохоронців намагався провезти 55 пачок сигарет 21-річний громадянин України. Чоловік запакував тютюновими виробами спеціально виготовлений сховок в акумуляторній батареї. Виявлені сигарети та автомобіль в українця вилучили.

А у пункті пропуску «Дяково», під час спільного прикордонно-митного огляду автомобіля «Сіат», яким на виїзд з України прямував громадянин Румунії, було виявлено 100 пачок сигарет. 54-річний іноземець спробував приховати тютюн у пластмасовій каністрі. Тютюнові вироби у чоловіка вилучили.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



