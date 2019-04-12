Заморозки і дощ: Синоптики розповіли про погоду на вихідні Суспільство | 12-04-2019, 11:48 0 93 В Україні найближчими днями у більшості областей очікуються дощі і похолодання, в Карпатах з мокрим снігом.



Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані Укргідрометцентру.



Зазначається, що у п'ятницю, 12 квітня очікується хмарна погода, у більшості областей дощі, в Карпатах з мокрим снігом, вдень у східній половині подекуди з грозами, лише на Волині та Львівщині без опадів.



У південній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.



За даними синоптиків, температура вночі становитиме 6-11°, вдень 14-19°, у західних та північних областях вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.



У Києві та Київській області 12 квітня хмарна погода. Вночі та вранці дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі у столиці 6-8° тепла, вдень 9-11°; по області вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.





Повідомляється, що у вихідні, 13-14 квітня, в Україні утримається хмарна з проясненнями погода.





У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях без істотних опадів; температура вночі 2-7° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°, вдень 8-13° тепла, в Карпатах вночі заморозки 0-2°, вдень 1-5° тепла.



На решті території невеликий, місцями помірний дощ; температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°. Вітер північний та північно-східний, 5-10 м/с.





13-14 квітня у Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.



Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.



Упродовж 15-16 квітня в північних та більшості західних областей без істотних опадів, на решті території - дощі.



Температура вночі 1-7° тепла, у західних та північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень на заході та півночі 4-10° тепла, на решті території країни 9-15°.





Впродовж 15-16 квітня у столиці істотних опадів не очікується. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 4-9° тепла.