Відображення доходів новоствореним ФОП Суспільство | 12-04-2019, 17:07 0 48

Чи зазначати новоствореному підприємцю в квартальній декларації доходи, отримані ним як фізичною особою-громадянином, та відомості про рухому та нерухоме майно?

Якщо підприємець зареєструвався протягом року в установленому законом порядку або перейшов із спрощеної систему оподаткування на загальну, то він повинен подати декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочато таку діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. Вперше зареєстровані підприємці в декларації також повинні зазначити інформацію про майновий стан та доходи станом на дату державної реєстрації підприємцем.

Тобто новостворений підприємець в податковій декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності має зазначити інші доходи (заробітну плату тощо), отримані ним як фізичною особою — громадянином, та відомості про рухоме та нерухоме майно. Такі доходи потрібно зазначати за період від початку звітного податкового року до дати державної реєстрації підприємницької діяльності.

ДФС у Закарпатській області

