Гелена Пайонкевич: «Ми закликаємо людей перед купівлею житла проконсультуватися з фахівцями» Суспільство | 12-04-2019, 18:20 0 85 Інспекція ДАБК у м. Львові неодноразово проводила перевірки щодо об’єктів будівництва на вул. На Нивах та вул. Т. Шевченка, 307-а. У результаті, забудовників було притягнено до адміністративної відповідальності за будівництво багатоповерхівок без відповідних дозвільних документів. Відтак, Львівська міська рада просить мешканців не купувати квартири у цих будинках, щоб не стати заручниками шахрайських дій аферистів.



«Містобудівні умови та обмеження на будівництво 4-поверхового будинку на вул. На Нивах отримала громадянка, фізична особа. Однак замість цього там було збудовано 12-типоверхівку. Це присадибна ділянка і, напевне, найгірше в цій ситуації те, що навколо є малоповерхова забудова, і наша затверджена містобудівна документація передбачає там зону Ж-1, тобто це малоповерхові будинки до 4 поверхів. Інспекція звернулася з позовом до суду про знесення зайвих поверхів, ми спілкуємося з людьми, шукаємо можливі варіанти врегулювання.



Щодо коштів, то зазначу, що жоден забудовник не повернув кошти людям, навіть у тих випадках, коли будівництво було визнано незаконним. Якщо взяти приклад будівництва на вул. На Нивах, забудовником є фізична особа і, швидш за все, якщо глянути у реєстр, вона не має майна або не має достатньої кількості майна для того, щоб повернути кошти людям. У такому разі слід звертатися в поліцію, оскільки це шахрайство, були продані квартири, які не мали дозволу.



Тому ми закликаємо людей: перш ніж купувати житло, слід проконсультуватися у нас, в Асоціації західноукраїнських забудовників або ж в інспекції ДАБК", — розповіла директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич.



Також мерія прийняла одне з останніх рішень щодо ще однієї проблемної забудови ТзОВ «Каньйон».



З метою завершення процесу усунення ТзОВ «Каньйон» порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, які стали підставою адміністративного позову, міськрада ухвалила погодити укладення між «Каньйон» та Інспекцією ДАБК у Львові мирової угоди на стадії виконання рішення Львівського окружного адміністративного суду у справі. «Забудовник отримав земельну ділянку від міста, містобудівні умови та обмеження на будівництво офісно-готельного комплексу, тобто вважати, що це абсолютно незаконна забудова, не можна.



Нагадаю, в процесі будівництва з’ясувалося, що ми тоді не мали свого контролюючого органу у сфері архітектурно-будівельного контролю, і в процесі будівництва з’ясувалося, що замість офісно-готельного комплексу будуються багатоквартирні житлові будинки. Було збудовано два корпуси на різних стадіях готовності і третій корпус на стадії фундаменту. Квартири у цих всіх трьох корпусах були продані людям. Після того, коли за позовом Львівської міської ради було розірвано договір оренди земельної ділянки, за позовом інспекції було прийнято рішення про знесення цього будинку. Забудовник звернувся до нас спільно з людьми, які придбали там квартири. Ми розпочали доволі довготривалий процес переговорів. Станом на сьогодні, внесено зміни в детальний план території, там вже зараз у містобудівній документації замість офісно-готельного комплексу є багатоквартирні житлові будинки, переукладено договір оренди земельної ділянки. Наскільки мені відомо, вони повернули всю різницю у коштах до міського бюджету за оренду земельної ділянки, отримали містобудівні мови та обмеження на три корпуси, в яких продані квартири. Ми будемо в подальшому вирішувати питання щодо будівництва", — розповіла Гелена Пайонкевич,.



До слова, станом на зараз є близько 12 позовів інспекції ДАБК у судах міста Львова щодо знесення незаконних забудов.