Вільне серце командира Суспільство | 12-04-2019, 18:25 0 59



А хочете ще кави? – і командир з позивним «Лев» протягує мені традиційний пластиковий стаканчик з гарячим чорним напоєм.

Не відмовляюсь. І ми припершись спинами до стінки «бастіону» неспішно насолоджуємось звареним в закопченому чайнику напоєм та вічними «військовими» зернятами. Від ворога нас відділяє от цих півтора метри піску, та ще метрів 300 «сірої зони». На вигляд командиру підрозділу років 19-ть. І я користуючись тимчасовим затишшям пробую розговорити його для матеріалу. Але «Лев» лише усміхається у відповідь.

Та нащо вам це? – давайте я краще ще кави зроблю. – Самі ж кажете, що смачна. Ну чи от краще обідом погодую. Хлопці в нас сьогодні вареники, здається, затіяли… ну якщо не вареники то шмат ковбаси з сиром точно є.

Ввічливо перепрошую, та все ж таки дістаю диктофон. Виявляється, що хоч у невеличкий, але все ж таки міцний підрозділ нашого героя складається з людей чия вікова різниця може прирівнюватись в майже одне життя.

Знаєте, керувати всіма цими людьми не так вже і важко, - каже командир. – Бо всі вони тут чітко мотивовані, і знають навіщо прийшли. Повірте, в нас «заробітчани» довго не протримаються, бо колектив їх просто не сприймає.

Звичайно в цьому є велика заслуга самого командира, хоча він про це і мовчить. Однак знає кожного свого бійця напевно краще за батьків. Розуміє чого можна очікувати від кожного, а головне чесно ділить військове навантаження на всіх.

Командиру довіряють, бо він точно відає який на смак солдатський хліб, адже зумів скуштувати його вдосталь ще в 2014 році на посаді гранатометника. Саме служба в аеромобільній бригаді, та горнило війни в яке потрапив наш герой разом зі своїми побратимами, і підштовхнули його до офіцерської кар’єри.

Дома на нашого героя чекають лише батьки. Нажаль, чи на щастя, через шалений воєнний ритм він так і не встиг закохатись. Тому у командира і досі вільне серце. І я сподіваюсь, що серед прекрасних українок знайдеться та, кому він положить його до ніг. І ця жінка отримає поруч з собою на все життя чоловіка впевненого в собі, який може взяти відповідальність і за дружину і за дітей.

Тарас Грень.

