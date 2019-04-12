   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 12/04/2019 Протягом січня-березня 2019 року фізичні особи-підприємці Львівщини сплатили до місцевих бюджетів 474 млн грн єдиного податку...>> Відображення доходів новоствореним ФОП...>> Вільне серце командира...>> Закарпатські митники вилучили у іноземця марихуану...>> «Ми готові приступати до рекультивації, затримка тільки за погодженням від ОДА», — С. Бабак про рекультивацію Грибовицького полігону...>> Гелена Пайонкевич: «Ми закликаємо людей перед купівлею житла проконсультуватися з фахівцями»...>> Відзавтра буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Збиральній...>> Виконком дозволив ТзОВ «Брок» розмістити зовнішню рекламу на пл. Ринок, 17...>> Завтра у Львові відбудеться благодійний фестиваль «Крила весни»...>> У Львові організовують подію для зацікавлених у темі міської мобільності...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Порошенко про Тимошенко у ролі ведучої на дебатах: Це неповага...
 >>> 
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
На Стрийщині судитимуть двох неповнолітніх та повнолітнього крадія...
12-04-2019, 11:43  >>> 
За умисне вбивство товариша жителю Золочівщини загрожує довічне ув’язнення...
11-04-2019, 11:57  >>> 
За смерть двох осіб під час робіт з підвищеною небезпекою судитимуть трьох посадовців ДП «Львіввугілля»...
10-04-2019, 11:59  >>> 
   Здоров'яЗдоров
«Лікарку затримали за дуже дивних обставин, жодних доказів її вини на момент затримання не було», — головний лікар міської дитячої лікарні...
09-04-2019, 13:52  >>> 
Майже 80% львів’ян підписали декларацію з лікарем: тих, хто не встиг, просять не зволікати, бо держава припиняє фінансувати пацієнтів без декларацій...
09-04-2019, 10:11  >>> 
За тиждень у Львові виписали 5 тисяч електронних рецептів на ліки...
09-04-2019, 10:09  >>> 

Вільне серце командира

Суспільство | 12-04-2019, 18:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 59 59    
Вільне серце командира

А хочете ще кави? – і командир з позивним «Лев» протягує мені традиційний пластиковий стаканчик з гарячим чорним напоєм.
Не відмовляюсь. І ми припершись спинами до стінки «бастіону» неспішно насолоджуємось звареним в закопченому чайнику напоєм та вічними «військовими» зернятами. Від ворога нас відділяє от цих півтора метри піску, та ще метрів 300 «сірої зони». На вигляд командиру підрозділу років 19-ть. І я користуючись тимчасовим затишшям пробую розговорити його для матеріалу. Але «Лев» лише усміхається у відповідь.
Та нащо вам це? – давайте я краще ще кави зроблю. – Самі ж кажете, що смачна. Ну чи от краще обідом погодую. Хлопці в нас сьогодні вареники, здається, затіяли… ну якщо не вареники то шмат ковбаси з сиром точно є.
Ввічливо перепрошую, та все ж таки дістаю диктофон. Виявляється, що хоч у невеличкий, але все ж таки міцний підрозділ нашого героя складається з людей чия вікова різниця може прирівнюватись в майже одне життя.
Знаєте, керувати всіма цими людьми не так вже і важко, - каже командир. – Бо всі вони тут чітко мотивовані, і знають навіщо прийшли. Повірте, в нас «заробітчани» довго не протримаються, бо колектив їх просто не сприймає.
Звичайно в цьому є велика заслуга самого командира, хоча він про це і мовчить. Однак знає кожного свого бійця напевно краще за батьків. Розуміє чого можна очікувати від кожного, а головне чесно ділить військове навантаження на всіх.
Командиру довіряють, бо він точно відає який на смак солдатський хліб, адже зумів скуштувати його вдосталь ще в 2014 році на посаді гранатометника. Саме служба в аеромобільній бригаді, та горнило війни в яке потрапив наш герой разом зі своїми побратимами, і підштовхнули його до офіцерської кар’єри.
Дома на нашого героя чекають лише батьки. Нажаль, чи на щастя, через шалений воєнний ритм він так і не встиг закохатись. Тому у командира і досі вільне серце. І я сподіваюсь, що серед прекрасних українок знайдеться та, кому він положить його до ніг. І ця жінка отримає поруч з собою на все життя чоловіка впевненого в собі, який може взяти відповідальність і за дружину і за дітей.
Тарас Грень.
   Новини по темі: Суспільство
Протягом січня-березня 2019 року фізичні особи-підприємці Львівщини сплатили до місцевих бюджетів 474 млн грн єдиного податку...
12-04-2019, 18:28  >>> 
Вільне серце командира...
12-04-2019, 18:25  >>> 
Закарпатські митники вилучили у іноземця марихуану...
12-04-2019, 18:23  >>> 
Гелена Пайонкевич: «Ми закликаємо людей перед купівлею житла проконсультуватися з фахівцями»...
12-04-2019, 18:20  >>> 
Понад 5000 пігулок, що містять психотропи, вилучено митниками на митному посту «Ужгород»...
12-04-2019, 18:16  >>> 
Змінюються реквізити рахунків для зарахування єдиного внеску...
12-04-2019, 18:13  >>> 
Відображення доходів новоствореним ФОП...
12-04-2019, 17:07  >>> 
   АктуальноАктуально
ЦВК опрацювала 100% протоколів у Полтавській області...
02-04-2019, 07:55  >>> 
Новини 1 квітня: результати виборів та договір про "дружбу" із Росією...
01-04-2019, 23:37  >>> 
ЦВК опрацювала понад 50% протоколів: Зеленський і Порошенко лідирують...
01-04-2019, 09:58  >>> 
   ПолітикаПолітика
Аваков допускає виклик Порошенка на допит у корупційних справах...
12-04-2019, 11:50  >>> 
Прокуратура на Львівщині перевірила органи пробації на предмет виконання ними кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі...
12-04-2019, 11:42  >>> 
Кулик спростував звинувачення Порошенка у роботі на Коломойського...
12-04-2019, 08:19  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Відображення доходів новоствореним ФОП...
12-04-2019, 18:25  >>> 
Курс валют: долар продовжує дорожчати...
12-04-2019, 11:47  >>> 
Space X успішно запустила Falcon Heavy із супутником на борту...
12-04-2019, 08:18  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Протягом січня-березня 2019 року фізичні особи-підприємці Львівщини сплатили до місцевих бюджетів 474 млн грн єдиного податку...
12-04-2019, 18:28  >>> 
Вільне серце командира...
12-04-2019, 18:25  >>> 
Закарпатські митники вилучили у іноземця марихуану...
12-04-2019, 18:23  >>> 
   ВладаВлада
Порошенко готовий брати участь в дебатах 14 і 19 квітня...
09-04-2019, 08:28  >>> 
Порошенко пообіцяв не призначати на посади своїх бізнеспартнерів...
09-04-2019, 08:26  >>> 
Трамп звинуватив команду Мюллера в "незаконних витоках інформації"...
08-04-2019, 08:04  >>> 
   КультураКультура
Папа Франциск поцілував ноги лідерам Південного Судану та закликав їх зберігати мир...
12-04-2019, 08:18  >>> 
Митрополит Епіфаній взяв участь у науковій конференції «Томос і Україна»...
11-04-2019, 14:09  >>> 
«Жизня» – твори Олега Сенцова вперше українською мовою...
10-04-2019, 18:16  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:28 Протягом січня-березня 2019 року фізичні особи-підприємці Львівщини сплатили до місцевих бюджетів 474 млн грн єдиного податку
18:25 Відображення доходів новоствореним ФОП
18:25 Вільне серце командира
18:23 Закарпатські митники вилучили у іноземця марихуану
18:22 «Ми готові приступати до рекультивації, затримка тільки за погодженням від ОДА», — С. Бабак про рекультивацію Грибовицького полігону
18:20 Гелена Пайонкевич: «Ми закликаємо людей перед купівлею житла проконсультуватися з фахівцями»
18:19 Відзавтра буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Збиральній
18:19 Виконком дозволив ТзОВ «Брок» розмістити зовнішню рекламу на пл. Ринок, 17
18:18 Завтра у Львові відбудеться благодійний фестиваль «Крила весни»
18:17 У Львові організовують подію для зацікавлених у темі міської мобільності

   Анонси
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄС ТА ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРОВОДЯТЬ «ДЕНЬ КАР’ЄРИ ЄС 2019»...
01-04-2019, 14:15  >>> 
В «Укрінформі» відбудеться брифінг про заходи щодо посилення системи охорони кордону під час проведення виборів...
14-03-2019, 10:02  >>> 
Відкрито реєстрацію на дитячі забіги під час 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon...
11-03-2019, 15:54  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования