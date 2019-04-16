Скільки важить материнська сльоза? Суспільство | 14-04-2019, 17:34 0 208



А ви ніколи не задумувались над цим? І в чому можна виміряти от цю вагу? Літня мешканка селища Золоте – 4 пані Лідія, розмовляючи з офіцерами цивільно-військового співробітництва ОТУ «Північ» не стримувала емоцій:

Не питайте мене як ми тут живемо, - каже вона. – Постійні обстріли. Кулі, та уламки від снарядів ми збираємо на городі як насіння.

Старенька тремтячими руками раз за разом витирала очі.

В нас немає магазину, - продовжила вона. – До найближчого місця, де можна купити хліб понад три кілометри. Але ми туди не ходимо, бо це скоріше дорога смерті ніж життя. Все прострілюється з того боку.

І дійсно, пробую йти шляхом, що показала мені пані Лідія, як вже в сусідній хаті мене перепинив господар.

От подивіться що сталось! – і він показує мені наскрізну дірку в столітній липі, що стоїть біля брами. – Дерево розкололо навпіл. Я його зв’язав тросом, бо оця гіляка може впасти на електричні дроти. А поремонтувати їх до нас ніхто не приїде. Ми це знаємо.

Неподалік знаходимо і «винуватця» - снаряд російського виробництва від ЗУ 23-2. Саме цією зброєю російські терористичні війська періодично обстрілюють це село. Він лежав серед уламків від снаряду, шо був випущений з протитанкового гранатомета також російського виробництва. Не шкодуть окупанти ні осель, ні навіть цвинтаря. За словами місцевих мешканців, кладовище просто нашпиговане не розірвавшимися мінами, які випустили мінометники російсько-терористичних військ. І тепер навіть на Великодні свята, ті два десятка людей, що залишились жити тут, не можуть віддати шану своїм померлим пращурам.

Особлива подяка за те, що ви привезли до нас докторів, - вклонився військовим місцевий мешканець Володимир. - Бо навіть швидка допомога до нас не приїжджає. Кажуть, що в нас ідуть постійні обстріли. Мовляв- помирайте там самі. А що нам робити? Всі ми вже літні люди. Маємо хворе серце. А навіть кардіограму зробити ніде. Тому низькій уклін військовим медикам, що приїхали до нас.

До речі медична бригада з передового військового шпиталю, що дислокується у Сєвєродонецьку не лише провела обстеження всіх бажаючих, але й видала певні набори медикаментів.

Я дуже сподіваюсь, що всі ці люди матимуть змогу повністю виконати всі мої призначення, - каже ординатор госпітального відділення Роман. – Бо серце крається, коли бачиш їх біду.

Я думаю, що читаючи цей мій допис кожен з вас зважив для себе материнську сльозу. І відчув чого варте життя там, де 24 години на добу іде війна.

Тарас Грень.





