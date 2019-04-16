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НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАВАДИЛИ КОНТРАБАНДІ ВЕЛИКОЇ ПАРТІЇ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ

Суспільство | 15-04-2019, 13:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    

НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАВАДИЛИ КОНТРАБАНДІ ВЕЛИКОЇ ПАРТІЇ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
Контрабанду значної партії тютюнових виробів не допустили сьогодні вночі прикордонники на Закарпатті.
О 2.30 годині ночі співробітники оперативного підрозділу Західного регіонального управління Держприкордонслужби на ділянці відділення прикордонної служби «Великий Бичків» виявили групу осіб, які несли в бік кордону обгорнуті у поліетилен пакунки. На законні вимоги та попереджувальні постріли прикордонників особи не відреагували, натомість покинули свої ноші та вдались до втечі.
Для втілення своїх протиправних намірів зловмисники обрали ділянку кордону, яка проходить річкою Тиса. Всього контрабандисти намагались переправити до сусідньої Румунії 50 ящиків сигарет без акцизних марок.
Наразі тютюнові вироби доставлено до прикордонного підрозділу. Крім того, про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст.204 КК України "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів", направлено повідомлення до Головного управління ДФС в Закарпатській області.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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