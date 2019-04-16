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Платники податків Львівщини сплатили у березні 2019 року 345 млн грн податку на додану вартість

Суспільство | 15-04-2019, 13:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 77 77    


Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області у березні 2019 року платниками податків Львівщини сплачено майже 345 млн. грн. податку на додану вартість. Це на 68,9 млн. грн., або 25,0 відсотка більше, ніж у березні 2018 році.
Відповідно до декларацій з ПДВ, поданих у березні 2019 року платниками Львівської області задекларовано до сплати 334,6 млн. грн., що на 78,9 млн. грн., або 30,1 відс. більше порівнюючи з березнем 2018 року (255,7 млн. гривень).
Середньомісячні нарахування за січень-березень 2019 року склали 381,8 млн. грн., що 57,8 млн.грн., або 17,8% більше порівнюючи з січнем-березнем 2018 року (324,0 млн.грн.).
Податкове навантаження з податку на додану вартість по деклараціях за лютий 2019 року, поданих у березні ц. р., склало 1,88%, що на 0,27% більше порівнюючи з лютим 2018 року.
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