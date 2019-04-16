З 02 травня вступають у дію нові рахунки для сплати ЄСВ! Суспільство | 15-04-2019, 15:52 0 115

Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що з 02 травня 2019 року вступають у дію нові небюджетні рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів Державної фіскальної служби України, для сплати коштів єдиного внеску та фінансових санкцій у зв’язку з проведенням реорганізації територіальних органів ДФС, які відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (код банку — 899998).

Звертаємо увагу, що граничний термін використання існуючих рахунків по зарахуванню єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ), які відкриті на балансі Головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві, закінчується 01.05.2019 р.

Починаючи з 02.05.2019 р. кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки із зарахування ЄСВ, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам як нез’ясовані надходження.

Враховуючи зазначене, з метою своєчасної та належної сплати ЄСВ наголошуємо на необхідності починаючи з 02.05.2019 р. здійснювати сплату ЄСВ за новими реквізитами рахунків, які відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (код банку — 899998).

