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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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ОГОЛОШЕННЯ!
|Суспільство | 15-04-2019, 18:19
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Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування на посади:
Охоронник - охорона об"єктів, майна, матеріальних цінностей, що перебувають у межах об"єкту або контрольно-пропускного пункту, візуальний контроль з використанням спеціального обладнання, служба з вогнепальною зброєю і спецзасобами, заліки з фізпідготовки, відсутність судимості, служба в Збройних Силах України.
З.П – 6000 грн.
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ У ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(За дет. інформацією звертатися за тел.: 245-79-86; 244-59-94 Відділ Рекрутингу)
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