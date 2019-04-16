ОГОЛОШЕННЯ! Суспільство | 15-04-2019, 18:20 0 102



Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян

для працевлаштування за посадами та професіями:

інженер з технічного аудиту, майстер виробничої дільниці, диспетчер району мереж, технік, інженер, інженер з програмного забезпечення комп’ютерів, інженер з комп’ютерних систем, інженер з охорони праці, електрослюсар з ремонту устаткування РП, електромонтер, контролер енергонагляду, слюсар з КПВіА, оператор ЕОМ, штукатур, маляр, оператор друкарського устаткування, водій, слюсар з ремонту автомобілів, механік гаража, тракторист 5 розряду

для ПрАТ "Львівобленерго"

(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями

або за тел.: 245-79-80, 244-59-91).



