Приховані цигарки в автівці іноземця знайшов службовий собака митників Суспільство | 15-04-2019, 19:21 0 90

Службовий собака допоміг працівникам Закарпатської митниці ДФС виявити в автомобілі угорця приховані тютюнові вироби. На митний пост «Лужанка» громадянин заїхав сьогодні, 15 квітня 2019 року, автомобілем «Ford».

Для проходження митного контролю громадянин обрав «зелений коридор», усно заявивши про відсутність у нього товарів та предметів прихованих від митного контролю, або таких, які заборонені до вивезення з України.

В ході проведення митного контролю із використанням службового собаки в транспортному засобі виявлені незаявлені під час усного опитування та приховані від митного контролю 400 пачок сигарет «Rothmans» вітчизняного виробництва, із акцизними марками України.

Таким чином, угорець вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України тютюнових виробів з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, цигарки та транспортний засіб орієнтовною вартістю 70 тис. грн вилучено.

ДФС у Закарпатській області

