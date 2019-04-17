Рівень схвалення Сталіна серед росіян побив рекорд Суспільство | 16-04-2019, 10:13 0 124 70% росіян позитивно оцінюють роль Йосипа Сталіна в історії країни, майже половина – готові виправдати репресії сталінської епохи.



Про це свідчать результати опитування "Левада-центру", повідомляє РБК.



"Опитування показало, що в 2019 році сумарний рівень позитивного ставлення до радянського вождя досяг максимального показника за всі роки досліджень: про своє захоплення Сталіним, повагу або симпатію до нього заявив кожен другий учасник опитування (51%)", - йдеться в повідомленні.





Також наголошується, що найбільш значне зростання (на 12 процентних пунктів) припало на "повагу". Таке ставлення до Сталіна у 41% респондентів, і воно найпоширеніше.



Тільки 14% респондентів відчувають до Сталіна роздратування, страх або відразу.





"Переважно позитивно до Сталіна і його ролі в житті країни ставляться не тільки прихильники КПРФ, але і ті, хто голосували на президентських виборах за Володимира Путіна або Володимира Жириновського. У всіх вікових групах частка опитаних з позитивним ставленням домінує над часткою опитаних з негативними оцінками", - йдеться в повідомленні.