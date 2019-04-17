Закарпатські митники, через 680 пачок прихованих цигарок, влучили «BMW 730D» Суспільство | 16-04-2019, 11:25 0 123



На митному посту «Вилок» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне вивезення до країн ЄС тютюнових виробів.

Рухаючись у напрямку з України, наш співвітчизник заїхав на смугу руху «зелений коридор» та усно заявив про відсутність у нього товарів та предметів, прихованих від митного контролю, або таких, які заборонені до вивезення з України.

Працівники пункту пропуску, здійснивши оцінку ризиків, спрямували транспортний засіб «BMW 730D» на майданчик поглибленого огляду. Відтак у конструктивній порожнині заднього бампера автомобіля митники спільно з прикордонниками виявили 680 пачок цигарок «Jin Ling» без акцизних марок.

Таким чином, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з використанням спеціально виготовлених сховищ.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частини 1 статті 483 Митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України за протоколом про порушення митних до рішення суду вилучено цигарки та автомобіль вартістю понад 1 млн грн.

ДФС у Закарпатській області

