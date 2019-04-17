Учитися, щоб гарантовано мати роботу, а не тільки диплом Суспільство | 16-04-2019, 12:43 0 115



Над таким питанням упродовж дев’яти днів Марафону актуальних професій, що тривав на Львівщині з 2 до 12 квітня, розмірковували його учасники. А підказували їм правильне рішення посадовці міськрайонних центрів зайнятості та філій ЛОЦЗ, котрі оперували не тільки цифрами та фактами, а й організували для молоді зустрічі з працедавцями, представниками професійно-технічних навчальних закладів, професіографічні екскурсії на виробництво тощо.

– Під час цьогорічного Марафону ми презентували молоді 45 професій, освоївши які можна без проблем знайти роботу. Економіка області розвивається, тому на підприємствах, заводах чи фабриках бракує швачок, електрогазозварників, водіїв, слюсарів різного профілю, верстатників, столярів, будівельників, монтерів кабельного виробництва, працівників сфери торгівлі, громадського харчування, а також індустрії краси, – розповів директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк. – Ми намагалися різними способами донести до учнів інформацію про те, що після школи треба здобувати ремесло, яке гарантує подальше працевлаштування.

Участь у Марафоні актуальних професій взяла майже тисяча молодих безробітних і 3500 старшокласників Львівщини, освітні послуги та матеріально-технічну базу їм презентували викладачі та майстри виробничого навчання 57 навчальних установ, на зустріч з молоддю завітали керівники 103 фірм і компаній, котрі окреслили умови праці, вимоги до потенційних працівників і зарплатні пропозиції. Завтрашні абітурієнти також відвідали 76 підприємств, де ознайомилися з технологією виробництва, оглянули сучасне устаткування, поспілкувалися з професіоналами, котрі пов’язали трудову діяльність із тією чи іншою галуззю народного господарства.

Окрім додаткових знань про світ робітничих професій, вихованці шкіл з метою професійного самовизначення пройшли спеціальне тестування, у тому числі в режимі он-лайн на платформі з профорієнтації та розвитку кар’єри, що розміщена на веб-ресурсі Державної служби зайнятості.





Відділ інформаційної роботи

Львівського обласного центру зайнятості

Тел. 233-71-85