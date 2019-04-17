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Громадянин намагався непомітно провезти через кордон понад тонну товарів

Суспільство | 16-04-2019, 16:00Коментарів: 0 0 Переглядів: 100 100    


Працівники Львівської митниці ДФС припинили спробу незаконного переміщення через митний кордон України понад тонни тканини та продуктів харчування.
Так, у пункт пропуску «Шегині – Медика» автомобілем «Мерседес Спринтер» прибув 42-річний громадянин України, мешканець Львівщини. Для перетину кордону він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим засвідчив, що не везе товарів, які підлягають оподаткуванню. Однак під час візуального огляду багажу в митників виникла підозра про наявність таких товарів. Авто скерували у місце для поглибленого огляду товарів та транспортних засобів. Там у вантажному відсіку авто серед особистих речей громадянина було виявлено близько 80 рулонів тканини для ролетів загальною вагою 1 170 кг , понад 150 кг сиру, шпондер та добрива для рослин.
Так, громадянин України порушив встановлений порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, тобто віз товари в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ст. 471 Митного кодексу України. Товари вилучено, їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.
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