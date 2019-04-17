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На Львівщині проведено обласний конкурс на краще учнівське лісництво

Суспільство | 16-04-2019, 17:27Коментарів: 0 0 Переглядів: 154 154    

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Сьогодні, 16 квітня 2019 року Львівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства спільно з Львівським обласним центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Львівською обласною організацією товариства лісівників України, за участі викладачів Національного лісотехнічного університету України на базі Лісівничого еколого-просвітницького центру Львівського лісгоспу проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівських лісництв.

З вітальним словом до учасників виступили: начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Дейнека Анатолій Михайлович, голова Львівської обласної організації товариства лісівників України Целень Ярослав Павлович, ексдиректор Львівського обласного еколого-натуралістичного центру, директор НПП «Північне Поділля» Кийко Андрій Олександрович, завідувач кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України, доктор сільськогосподарських наук Осадчук Леонід Семенович.


В конкурсі змагалися 20 шкільних лісництв області.
Учнівські лісництва представили: виставку-презентацію досягнень учнівських лісництв; творчий звіт-презентацію учнівських лісництв та відкритий захист науково-дослідницьких робіт у галузі лісового господарства.

В журі працювали науковці Львівського Національного лісотехнічного університету України: завідувач кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України, доктор сільськогосподарських наук Осадчук Леонід Семенович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри лісової таксації Хомюк Петро Григорович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри лісових культур та лісової селекції НЛТУ України Жмурко Сергій Васильович.

За рішенням журі конкурсу були визначені переможці учнівських лісництв та нагороджені грамотами та подяками Департаменту освіти і науки Львівської ОДА, кубками та призами Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства і Львівської обласної організації товариства лісівників України:



Гран- прі

Труханівське учнівське лісництво Сколівського району

І місце

Соснівське учнівське лісництво Червоноградської ЗОШ №14

ІІ місце

Учнівське лісництво «Паросток» Бродівської ЗОШ №4
Учнівське лісництво Сколівської академічної гімназії
Новоміське учнівське лісництво Старосамбірського району

ІІІ місце
Берлинське учнівське лісництво Бродівського району
Учнівське лісництво Нововитківської ЗОШ І-ІІІ ст. Радехівського району
Лапаївське учнівське лісництво Пустомитівського району
Учнівське лісництво Сколівської ЗОШ І-ІІІст. №3




Команда-переможець буде представляти Львівську область у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівських лісництв у вересні 2018 року в Чернігівській області.


Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства вітає всіх учасників та переможців конкурсу!




Прес-служба Львівського ОУЛМГ
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