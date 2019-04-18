КМІС: 51% українців заявили, що дебати не є важливими Суспільство | 17-04-2019, 08:08 0 88 51,3% українців заявили, що дебати кандидатів у президенти не є важливими для вибору.



Про це свідчать дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, пише Радіо Свобода.



14,9% респондентів стверджують, що дебати будуть визначальними для їхнього вибору. Ще 25,3% стверджують, що результати дебатів є скоріше важливими для них: вони буду враховувати результати дебатів, але є і інші важливі питання, на підставі яких ухвалюється рішення, за кого голосувати в другому турі. 8,4% не визначилися з вибором або відмовилися відповідати.



Згідно з даними опитування, 41,9% українців вважають, що дебати між кандидатами обов’язково повинні відбутися. 26,7% вважають їх бажаними, але не обов’язковими. Чверть українців (24,7%) вважають дебати непотрібними, а 6,6% не визначилися зі своєю позицією або відмовилися відповідати.



Нагадаємо:



19 квітня між кандидатами заплановані дебати, а другий тур виборів відбудеться 21 квітня.

Між штабами кандидатів точиться суперечка щодо місця проведення дебатів.

Зокрема, Зеленський кличе Порошенка провести дебати на стадіоні 19 квітня о 19:00, а Порошенко хоче того ж вечора провести офіційні дебати у студії "Суспільного телебачення" о 20:00, як йдеться в постанові ЦВК.

Порошенко також пропонував Зеленському провести дебати 19 квітня на стадіоні з 16:00 до 18:00.

11 квітня відбулася перша публічна розмова Петра Порошенка та Володимира Зеленського – у телефонному режимі і зі студії каналу "1+1". Порошенко закликав до серйозного обговорення програм, а Зеленський, як і раніше, кликав його на стадіон на 19 квітня.

14 квітня Петро Порошенко приїхав до НСК "Олімпійський", щоб дебатувати з Володимиром Зеленським але той так і не з'явився.