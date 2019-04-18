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Війна на сході: 9 обстрілів за добу, 3 окупантів знищено

Суспільство | 17-04-2019, 08:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    
Минулої доби збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню, при цьому чотири рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Війна на сході: 9 обстрілів за добу, 3 окупантів знищено

Про це повідомляє прес-центр ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти сім разів обстріляли позиції українських військ:

з мінометів калібрів 120 та 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – двічі в районі населеного пункту Гнутове;
з мінометів калібру 120 мм – в поблизу села Талаківка;
з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста Мар’їнка;
з гранатометів різних систем – в районі населеного пункту Широкине;
з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі села Лебединське;
з стрілецької зброї – біля населеного пункту Новотроїцьке.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі хутора Вільний;
зі стрілецької зброї – поблизу села Зайцеве.
Під час обстрілів двоє українських захисників отримали поранення.

Як повідомляється, жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 16 квітня трьох окупантів було знищено, ще чотирьох – поранено.

Станом на 7:00 17 квітня обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано.
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