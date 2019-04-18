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Причиною пожежі в Нотр-Дамі могло стати коротке замикання
|Суспільство | 17-04-2019, 08:47
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|Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише французьке видання Le Parisien з посиланням на джерела в поліції.
В рамках розслідування поліція допитала вже близько 30 осіб - охоронців, співробітників компанії, що проводить реконструкцію, будівельників.
Співробітники служби безпеки повідомили поліції, що осередок пожежі був розташований біля основи шпиля Нотр-Даму з боку Сени.
В рамках цих реставраційних робіт на шпилі Нотр-Даму встановили риштування вагою понад 500 тонн. Будівельні роботи обслуговувалися трьома ліфтами.
Перший ліфт піднімав робітників на висоту 24 м від землі, другий піднімав на висоту 54 м на дах, третій ліфт дозволяв дістатися до шпиля, який робітники повинні були очистити. Два з цих ліфтів вже працювали з минулого четверга, коли знімали статуї, розташовані на шпилі.
За словами охоронців, коли спрацювала пожежна сигналізація і вони прибули до ліфта, пожежа вже був сильною і вони більше нічого не могли зробити.
За однією з версій криміналістів, причиною пожежі могла бути проблема з електрикою. "Можливо, сталося коротке замикання", - сказав один зі співрозмовників видання.
Нагадаємо, у вівторок французькі пожежники змогли повністю ліквідувати пожежу в Соборі Паризької Богоматері, яка розпочалася в понеділок ввечері.
Пожежникам вдалося зберегти 850-річну головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, але шпиль і дах повністю згоріли і обвалилися.
Із собору вдалося врятувати частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа і туніку святого Людовіка.
На відбудову Собору Паризької Богоматері протягом 24 годин після пожежі різні донори пообіцяли пожертвувати понад 700 мільйонів євро.
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