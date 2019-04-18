Пожежа в Нотр-Дамі: як виглядає зсередини обгорілий собор Суспільство | 17-04-2019, 10:02 0 97 Експерти почали оцінювати масштаб збитків у Соборі Паризької Богоматері після сильної пожежі, яка сталася в понеділок.



Про це повідомляє "Європейська правда".



Кам'яна частина собору вціліла, також вдалося врятувати найцінніші реліквії. На фотографіях можна побачити, що вівтар у нефі і хрест на ньому залишилися цілими.

Вціліли також статуї, що прикрашали шпиль - їх відвезли на реставрацію за кілька днів до пожежі.



Однак повністю згоріли дерев'яний шпиль заввишки 93 метри і дерев'яний дах над залом, де проходили богослужіння.





Також можна побачити чорні обвуглені перекриття даху, що лежать на підлозі всередині Нотр-Дама. Згорілим балках було кілька сотень років.

Експерти і архітектори тепер повинні визначити, наскільки постраждали конструкції, що залишилися. Для вивчення наслідків використовуватимуть у тому числі дрони.



На реставрацію собору вже зібрали понад 700 мільйонів євро. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про намір провести ремонтні роботи за п'ять років, але експерти кажуть, що це може затягнутися на десятиліття.



Нагадаємо, причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.



У вівторок французькі пожежники змогли повністю ліквідувати пожежу в Соборі Паризької Богоматері, яка розпочалася в понеділок ввечері.