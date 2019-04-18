ТЮТЮНОВІ КОНТРАБАНДИСТИ НАМАГАЮТЬСЯ "ОСВОЇТИ" ПОВІТРЯНИЙ ПРОСТІР Суспільство | 17-04-2019, 10:40 0 118



Рішучі заходи співробітників Держприкордонслужби, спрямовані на недопущення переміщення через кордон контрабандних товарів дедалі частіше позбавляють контрабандистів зручного доступу до кордону та змушують їх відмовлятись від протизаконних «підробітків». Заради незаконного збагачення злочинці зазвичай не гребують ані здоров'ям, ані життям людей, яких постійно наражають на небезпеку, змушуючи до переміщення сигарет важкодоступними шляхами як на гірських ділянках кордону, так і річковою ділянкою із стрімкою та глибокою течією. Крім того, для здійснення протиправної діяльності тютюнові контрабандисти намагаються «освоїти» повітряний простір та переміщувати сигарети за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Один з таких літальних апаратів типу «Гексакоптер» виявили сьогодні близько 2-ї години ночі прикордонники відділення «Великий Бичків» Мукачівського прикордонного загону.

Під час патрулювання прикордонний наряд почув шум двигуна та за допомогою приладу нічного бачення зафіксував напрямок руху безпілотника. До місця ймовірного приземлення літального апарата негайно висунулась група реагування.

У ході пошукових заходів, неподалік від кордону прикордонники виявили транспортний засіб підвищеної прохідності «Мітцубісі Паджеро», 4 пакунки тютюнових виробів, «Гексакоптер» з пультом дистанційного керування із запасними акумуляторними батареями та переносний генератор.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» та ст. 334 КК України «Порушення правил міжнародних польотів», направлено повідомлення до Головних управлінь СБУ, Нацполіції та ДФС в Закарпатській області.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

