Закарпатські митники вилучили в українця мисливський арбалет Суспільство | 17-04-2019, 17:23 0 90

Сьогодні, 17 квітня 2019 року, на митному посту «Косино» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне ввезення на територію України мисливського арбалету. Ввезти його намагався громадянин України, який їхав як пасажир у легковому автомобілі «BMW 530».

Водій автомобіля – громадянка України, обрала форму проходження митного контролю «зелений коридор». Це вважається заявою про те що, переміщувані через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законом заборони та/або обмеженням щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території. Громадяни, які проходять (проїжджають) через «зелений коридор», звільняються від подання письмової митної декларації, однак це не означає звільнення від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України.

На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, працівники митниці прийняли рішення про проведення поглибленого огляду автомобіля та особистих речей громадян. Відтак, в результаті проведених заходів митники спільно з прикордонниками виявили мисливський арбалет серед особистих речей громадянина.

Зазначені дії мають ознаки порушення статті 471 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, арбалет вилучено.

ДФС у Закарпатській області

