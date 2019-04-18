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На Закарпатті вилучено партію контрафактних сигарет вартістю 885 тис. гривень

Суспільство | 17-04-2019, 18:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 117 117    

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області спільно із прикордонниками вилучили партію контрафактних цигарок, вартістю 885 тис. грн, підготовлених для незаконного переміщення через кордон.
В рамках проведення операцій «Акциз-2019», «Рубіж» та розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України на ВПС «Великий Бичків» Мукачівського прикордонного загону було вилучено 25 тис. 250 пачок контрафактних тютюнових виробів відомих торгових марок, виявлених працівниками прикордонної служби на лінії державного кордону з Румунією.
Цигарки не були обклеєні акцизними марками та призначалися для незаконного переміщення через державний кордон України.
Загальна вартість вилучених підакцизних товарів складає 885 тис. гривень.
Триває слідство.
Прес-служба Державної фіскальної служби України
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