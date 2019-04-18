Порядок електронного адміністрування реалізації пального водиться з 1 липня 2019 року Суспільство | 17-04-2019, 18:36 0 112

З 1 липня 2019 року буде введено новий Порядок електронного адміністрування реалізації пального для усіх споживачів пального відповідно до змін до Податкового кодексу (Закон України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».

Норма стосуватиметься всіх суб’єктів господарювання, у кого зберігається паливо в ємкостях понад 200 кубічних метрів та хто отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що перевищують 1000 кубічних метрів. Крім того, фізичних осіб-підприємців, платників єдиного податку 4 групи, які отримують протягом календарного року пальне в обсягах понад 10000 кубічних метрів.

Зазначені суб’єкти повинні реєструватись платниками акцизного податку, отримувати ліцензії та вести щоденний облік та подавати електронну звітність до Державної податкової служби про щоденні залишки пального та обсяги реалізованого (використаного) пального.

ДФС у Закарпатській області

