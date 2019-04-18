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На Мадейрі перекинувся автобус з німецькими туристами: 29 загиблих
|Суспільство | 18-04-2019, 10:07
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|На португальському острові Майдейра в результаті аварії туристичного автобусу загинули 29 людей, більшість з них німецькі туристи, ще 27 осіб отримали травми.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Publico.
Аварія сталася близько 18:30 за місцевим часом. Водій автобусу, ймовірно, не впорався з керуванням і з’їхав з вузької дороги та перекинувся.
Інцидент стався в житловому районі в прибережному містечку Канісу на південному узбережжі острова.
В автобусі були 55 пасажирів, водій та екскурсовод. Всі туристи були громадянами Німеччини, багато з них пенсіонери. Також відомо, що серед них було 18 жінок і 11 чоловіків.
Постраждалих доставили до лікарні у місті Фуншал, столиці Мадейри. Трьом постраждалим зробили операції, 23 перебувають під наглядом лікарів, двоє були виписані.
У лікарні підтвердили, що двоє з потерпілих - з Португалії, інші - іноземні громадяни. Влада Мадейри оголосила триденну жалобу.
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