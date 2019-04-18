Закарпатські митники вилучили «MERCEDES» вартістю понад 500 тис. грн через приховані цигарки Суспільство | 18-04-2019, 11:30 0 75

Сьогодні, 18 квітня 2019 року, на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне вивезення до країн ЄС тютюнових виробів.

Переміщував цигарки через митний кордон громадянин України автомобілем «MERCEDES–BENZ SPRINTER» із українською реєстрацією, прямуючи в приватних справах до Італії.

Формою проходження митного контролю українець обрав «зелений коридор». При усному опитуванні він заперечив наявність будь-яких товарів, в тому числі тих, що підлягають декларуванню, а також повідомив, що жодних прихованих від митного контролю товарів не переміщує.

На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, транспортний засіб працівники митниці вивели із загального потоку для проведення поглибленого огляду. Відтак, митники спільно з прикордонниками виявили приховані від митного контролю 400 пачок цигарок «Marlboro» та «Marlboro Gold». Всі тютюнові вироби українського виробництва та містять акцизні марки.

Цигарки були приховані у спеціально виготовленому тайнику, що знаходився у конструктивних порожнинах лівої та правої боковин салону автомобіля.

Згідно з маркуваннями, наявними на упаковках виробника, вартість виявлених тютюнових виробів становить 16 760 грн. Водночас вартість транспортного засобу – понад 520 тис. грн

Таким чином, громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Наразі складено протокол про порушення митних правил, цигарки та автомобіль вилучено до рішення суду.

ДФС у Закарпатській області



