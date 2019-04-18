10 ДІБ АРЕШТУ ЗА СПРОБУ ПОРУШИТИ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН Суспільство | 18-04-2019, 11:30 0 80



Двох осіб без документів затримали учора прикордонники Мукачівського загону поблизу українсько-румунського кордону.

Під час патрулювання наряд відділення «Ділове» виявив у прикордонні автомобіль «БМВ», водій якого неодноразово потрапляв у поле зору прикордонників як особа, що причетна до організації протиправної діяльності на кордоні.

Окрім водія, у транспортному засобі перебувало ще двоє осіб без документів. В салоні авто також виявили два гідрокостюми. А самі чоловіки зізнались, що планували перепливати річку Тиса, якою проходить кордон з Румунією.

Для з’ясування усіх обставин правопорушення та складання адмінппротоколів за ст.204-1 КУпАП затриманих доставлено до відділу прикордонної служби «Ділове». Затриманими виявились громадяни України, 19-ти та 20-ти років, обидва є жителями міста Рахів.

Матеріали справи було скеровано до суду, який ухвалив рішення про призначення правопорушникам покарання у вигляді 10 діб арешту.



Прес - служба Мукачівського прикордонного загону



