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Розрахунок та строки сплати єдиного внеску

Суспільство | 18-04-2019, 13:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 72 72    

Законодавством про єдиний внесок визначено єдині умови щодо сплати єдиного внеску у розмірі не меншому за розмір мінімального страхового внеску, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску як для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, так і для членів фермерських господарств.
Відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»:
- мінімальний страховий внесок – це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця;
- максимальна величина бази нарахування єдиного внеску - максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок.
Єдиний внесок для всіх платників єдиного внеску (крім пільгових категорій) встановлено у розмірі 22 відсотки до визначеної бази нарахування єдиного внеску.
Законом України від 23 листопада 2018 року № 2629-VІII «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (далі - Закон № 2629) було визначено, що мінімальна заробітна плата з 01 січня 2018 року становить 4173,00 гривні.
Враховуючи розмір єдиного внеску (22%) та норми Закону № 2629, максимальна величина бази нарахування єдиного внеску у 2019 році становила 62595,00 грн (4173,00 х 15).
Оскільки єдиний внесок сплачується лише з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, яка встановлена законодавством, то максимальна сума єдиного внеску, яку можуть сплатити вказані платники єдиного внеску на місяць, у 2019 році становила 13770,90 грн (62595,00 х 22%).
Мінімальна сума єдиного внеску на місяць для фізичних осіб - підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, у 2019 році становить 918,06 грн (4173,00 х 22%).
Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерських господарств сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.
Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску, то щоквартальні нарахування єдиного внеску, обов’язкові для сплати особами, якщо вони перебували на обліку в органах доходів і зборів як платники єдиного внеску за календарний рік.
Річна сума єдиного внеску за 2019 рік не може становити менше ніж 11016,72 грн (2754,18 х 4) для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та членів фермерських господарств, якщо вони перебували на обліку в органах доходів і зборів як платники єдиного внеску весь календарний рік.
При сплаті єдиного внеску та відповідно при відображенні нарахованих сум єдиного внеску у звітності необхідно враховувати кількість місяців, протягом яких зазначені платники перебували на обліку в органах доходів і зборів як платники єдиного внеску.
ДФС у Закарпатській області
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