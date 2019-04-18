На Львівщині триває щорічний конкурс дитячої творчості «Бюджет країни – очима дитини» Суспільство | 18-04-2019, 13:43 0 98



Дорогі школярі!

На Львівщині триває щорічний конкурс дитячої творчості «Бюджет країни – очима дитини». Перший етап завершується 30 квітня поточного року.

У Конкурсі можуть брати участь учні загальноосвітніх навчальних закладів таких вікових категорій:

- І категорія: станом на 1 січня року, що триває, виповнилося 7 – 11 років;

- ІІ категорія: станом на 1 січня року, що триває, виповнилося 12 – 15 років

за такими напрямами дитячої творчої діяльності з податкової тематики:

• Художні твори.

• Мультиплікаційна анімація.

• Літературні твори.

Приймаються тільки індивідуальні творчі роботи.

Головне управління ДФС у Львівській області запрошує до участі в конкурсі всіх хлопців і дівчат, які мають власну творчу позицію щодо сумлінного виконання дорослими конституційного громадянського обов’язку зі сплати податків задля добробуту і розквіту рідної Вітчизни.

За додатковою інформацією звертайтеся до територіальних відділень ДФС у Львівській області за місцем проживання.

